Характеристики товара
Описание
Стул Dante притягивает внимание, завораживает своей лаконичностью и точно никого не оставит равнодушным. Компактный, комфортный, с четкой геометрией форм, сдержанный и респектабельный, он задает настроение обстановке, которую будет украшать.
Спинка стула красива и необычна благодаря оригинальному отверстию в нижней ее части, а также невероятно удобна благодаря оптимальной высоте и вогнутой форме.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия