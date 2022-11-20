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Стул Dante, рогожка серый - фото 1Стул Dante, рогожка серый - фото 2

Стул Dante, рогожка серый

14 оценок
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Стул Dante, рогожка бежевый

Характеристики товара

Описание

Стул Dante притягивает внимание, завораживает своей лаконичностью и точно никого не оставит равнодушным. Компактный, комфортный, с четкой геометрией форм, сдержанный и респектабельный, он задает настроение обстановке, которую будет украшать.
Спинка стула красива и необычна благодаря оригинальному отверстию в нижней ее части, а также невероятно удобна благодаря оптимальной высоте и вогнутой форме.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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