Характеристики товара
Описание
Эргономичный стул Датфорд изготовлен из материалов высокого качества, сиденье и спинка обито тканью - Велюр, что придает изделию дополнительную мягкость и комфорт.Преимущества ткани Велюр: устойчива к механическим повреждениям.
Ножки изготовлены из металла.
Стул может быть использован как для дома, так и для офиса, кафе, ресторана, либо иных мест.
Рекомендуется проводить сухую чистку.
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина520 мм
- Глубина810 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка100
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт