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Стул Дартфорд, серый

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Характеристики товара

Описание

Эргономичный стул Дартфорд изготовлен из материалов высокого качества, сиденье и спинка обито тканью - Велюр, что придает изделию дополнительную мягкость и комфорт. Преимущества ткани Велюр: устойчива к механическим повреждениям.

Ножки изготовлены из металла.

Стул может быть использован как для дома, так и для офиса, кафе, ресторана, либо иных мест.

Рекомендуется проводить сухую чистку.

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина810 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт
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