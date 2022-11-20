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Стул David, кожа camel

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Характеристики товара

Описание

Cтул David в цвете «camel»! Этот элитный оттенок уже сегодня фигурирует в трендовых интерьерах и продолжит оставаться стильным акцентом сезона зима-весна 2022!
Цвет «camel» удивительно гармонирует с предметами из натурального дерева и тканями, идеально сочетается с керамикой и стеклом. Мягкий блеск натуральной кожи играет теплыми переливами и притягивает взгляд.
Геометричная форма стула под стать цвету, отвечает высоким запросам самых взыскательных покупателей: широкое, основательное сиденье с легкими бортиками в зоне углубления, эргономичный наклон спинки, задние ножки слегка оставлены для большей устойчивости. Подколенный изгиб в этой модели плавный и выполнен без шва.
Наш опыт создания стульев из натуральной кожи позволяет утверждать о высоком качестве этого благородного материала. Благодаря специальной технологии, кожа насыщена специальными дубильными веществами и полимерными добавками. Она не впитывает влагу, устойчива к повреждениям. Швы имеют красивую обработку края, подчеркивают лоск изделия.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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