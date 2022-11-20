Характеристики товара
Описание
Cтул David в цвете «camel»! Этот элитный оттенок уже сегодня фигурирует в трендовых интерьерах и продолжит оставаться стильным акцентом сезона зима-весна 2022!
Цвет «camel» удивительно гармонирует с предметами из натурального дерева и тканями, идеально сочетается с керамикой и стеклом. Мягкий блеск натуральной кожи играет теплыми переливами и притягивает взгляд.
Геометричная форма стула под стать цвету, отвечает высоким запросам самых взыскательных покупателей: широкое, основательное сиденье с легкими бортиками в зоне углубления, эргономичный наклон спинки, задние ножки слегка оставлены для большей устойчивости. Подколенный изгиб в этой модели плавный и выполнен без шва.
Наш опыт создания стульев из натуральной кожи позволяет утверждать о высоком качестве этого благородного материала. Благодаря специальной технологии, кожа насыщена специальными дубильными веществами и полимерными добавками. Она не впитывает влагу, устойчива к повреждениям. Швы имеют красивую обработку края, подчеркивают лоск изделия.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия