Характеристики товара
Описание
Описание модели
Универсальная модель стула - Даймонд. Отличное решение для обстановки офисного помещения, интерьеров общественных и образовательных организаций, кафе. Современный дизайн сочетается с простотой и легкостью конструкции. Несущие элементы изделия изготовлены из стали, декоративные из пластика, устойчивого к механическому воздействию и перепаду температур. Даймон в черном варианте окраски отлично впишется в оформление конференц-зала или интерьер рабочего пространства.
Металлические ножки мебели чаще всего являются частью ее каркаса. А это значит, что такая мебель отличается повышенной надежностью, кроме того металл не огнеопасен. В тоже время металлические стулья отличаются легкостью. Гибкость металла позволяет создавать стулья самых разнообразных форм, которые выглядят не только очень красиво, но и футуристично.
Мебель для офиса, прежде всего иллюстрирует практичность, сдержанность и деловой подход. Своим видом она говорит о серьезности ее владельца, начиная от дизайна и заканчивая расцветкой.
Одно из самых весомых преимуществ жесткого сиденья — польза для спины. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует стирки.
Используя стул со спинкой, вы сильно уменьшите нагрузку на позвоночник. Удобная форма спинки даст возможность долгое время не менять положения, а эстетика конструкции принесет удовольствие.
Объем упаковки: 0.17 м³
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина450 мм
- Глубина480 мм
- Вес2 кг