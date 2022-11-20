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Стул Дечин

Артикул: CH-051-672
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, ммЦена, руб.
Гнутые ножки4004437194190
Прямые ножки4004437193890

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