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Стул Delta

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияЕвропа

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