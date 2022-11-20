Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки9 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый
Стул Лион, велюр голубой
Стул Лион, велюр красный
Стул Лион, велюр серый
Стул Лион, вельвет пыльно-голубой
Стул Лион, велюр кремовый
Столешница Werzalit FANTASY
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден