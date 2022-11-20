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Стул Derby темные ножки

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкаткань
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки9 кг

Популярные варианты обивки

Стул Derby темные ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 0909
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 666666
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 0404
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 1414
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 88
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 4141
Стул Derby темные ножки - обивка в цвете 2626
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