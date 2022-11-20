Характеристики товара
Описание
Современный, стильный, простой, удобный и надежный - и все это наш стул Fendi. Такая модель с легкостью подойдет к любому дизайну интерьера как на кухне, так и в гостиной. Стул Fendi оснащен мягким сиденьем и эргономичной спинкой, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Каркас стула создан из натурального дерева, а обивка выполнена из нежнейшего велюра.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый