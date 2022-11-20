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Стул деревянный для дома Fendi, бежевый - фото 1Стул деревянный для дома Fendi, бежевый - фото 2Стул деревянный для дома Fendi, бежевый - фото 3Стул деревянный для дома Fendi, бежевый - фото 4

Стул деревянный для дома Fendi, бежевый

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный, стильный, простой, удобный и надежный - и все это наш стул Fendi. Такая модель с легкостью подойдет к любому дизайну интерьера как на кухне, так и в гостиной. Стул Fendi оснащен мягким сиденьем и эргономичной спинкой, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Каркас стула создан из натурального дерева, а обивка выполнена из нежнейшего велюра.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
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