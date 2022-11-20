Товар в корзине. Перейти
Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 1Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 2Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 3Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 4

Стул деревянный для дома Fendi, коричневый велюр

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый
Стул деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый
Следующий Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стул деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый

Характеристики товара

Описание

Современный, стильный, простой, удобный и надежный - и все это наш стул Fendi. Такая модель с легкостью подойдет к любому дизайну интерьера как на кухне, так и в гостиной. Стул Fendi оснащен мягким сиденьем и эргономичной спинкой, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Каркас стула создан из натурального дерева, а обивка выполнена из нежнейшего велюра.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5905
4 790 ₽
133Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 7905
4 990 ₽Оптовая цена
80Хит

Стул Наполеон Черный, деревянный

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 5905
4 790 ₽Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепонеНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
14

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Чехол 39 универсальныйНастоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Чехол 39 универсальный

Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол 101

Комплект подушек для стулаНастоящее фото товара Комплект подушек для стула, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
14

Комплект подушек для стула

Чехол 57, габардин, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от950
6

Чехол 57, габардин, бежевый

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от590
9

Чехол 27

Чехол на стул ФорестНастоящее фото товара Чехол на стул Форест, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол на стул Форест

Другие товары из разделастулья fendi
Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орехНастоящее фото товара Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Стул Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех

Стул Fendi, рогожка Melange 612, венгеНастоящее фото товара Стул Fendi, рогожка Melange 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
7

Стул Fendi, рогожка Melange 612, венге

Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белаяНастоящее фото товара Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Стул Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая