Стул деревянный Луиза М

5 оценок

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Стул деревянный Луиза М

4.7
4 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасадерево
  • Высота1100 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

BrownBrown
Старая розаСтарая роза
1111
КапучиноКапучино
LilacLilac
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 1TEMPO 1
Montana 032Montana 032
515515
BlackBlack
0808
7272
0404
100100
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