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Стул детский Kinder M, деревянный

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Характеристики товара

Описание

Стулья штабелируются

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Высота до сиденья190 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина320 мм
  • Материал каркасафанера, фанера, 18 мм
  • Цветбежевый

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