Характеристики товара
Описание
Стулья штабелируются
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Высота до сиденья190 мм
- Ширина390 мм
- Глубина320 мм
- Материал каркасафанера, фанера, 18 мм
- Цветбежевый
Стулья штабелируются
Производство - Россия
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