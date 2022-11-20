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Стул Дэйман, светло-серый - фото 1

Стул Дэйман, светло-серый

Артикул: CH-051-060
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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