Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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