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Стул Дэймон, берюзовый - фото 1

Стул Дэймон, берюзовый

Артикул: CH-051-056
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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