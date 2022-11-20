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Стул Деймон экокожа, бежевый

Артикул: CH-050-232
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель стула в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.
Обивка из экокожи практичный вариант для кухонных и обеденных стульев. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки стула позволяют разместить его в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.
Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены полукруглыми подпятниками для защиты напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*52
Вес брутто: 11,400
Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки11.40 кг

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