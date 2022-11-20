Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Gabi LUX велюр бежевый
Стул William ромб бархат синий
Стул RS178