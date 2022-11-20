Товар в корзине. Перейти
Стул Дейзи розовый - фото 1Стул Дейзи розовый - фото 2Стул Дейзи розовый - фото 3

Стул Дейзи розовый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис полубарный темно-синий
Стул Элис полубарный темно-синий
Следующий Стул Дейзи мятный
Стул Элис полубарный темно-синий

Характеристики товара

Описание

Модель с ярким дизайном и красивым сочетанием ткани рогожки и золотых изящных ножек. Широкая сиденье и высокая спинка позволяют расположиться с комфортом. Металлический каркас делает стул надежным и позволяет выдержать вес до 150 кг.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 85*55*54CM

Вес брутто: 15,3 кг.

Объем: 0,25 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки15.30 кг

Похожие товары

Стул Дейзи мятныйНастоящее фото товара Стул Дейзи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99069
24 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Дейзи мятный

В наличии 34 шт.
Стул Брайан темно-серыйНастоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Брайан темно-серый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Malawi, синий, тк.BL86, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
15

Стул Malawi, синий, тк.BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
9

Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
10

Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68

Настоящее фото товара Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена
14

Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68

Настоящее фото товара Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена
14

Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT

Настоящее фото товара Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
11

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

Настоящее фото товара Стул Caren II, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
8

Стул Caren II

Настоящее фото товара Стул Huan II, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
5

Стул Huan II, серый

Другие товары из разделапо расположению
Настоящее фото товара Стул Huan II, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
9

Стул Huan II, желтый

Настоящее фото товара Стул Lancelot, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
5

Стул Lancelot, зеленый

Настоящее фото товара Стул Napoli, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
14

Стул Napoli, синий

Настоящее фото товара Стул Napoli, светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
8

Стул Napoli, светло серый

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
10

Диван Тоскана

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K42B, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
9

Чайник гостиничный электрический K42B