Характеристики товара
Описание
Модель с ярким дизайном и красивым сочетанием ткани рогожки и золотых изящных ножек. Широкая сиденье и высокая спинка позволяют расположиться с комфортом. Металлический каркас делает стул надежным и позволяет выдержать вес до 150 кг.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 85*55*54CM
Вес брутто: 15,3 кг.
Объем: 0,25 м3
Основные характеристики
- Высота755 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки15.30 кг