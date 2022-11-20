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Стул Дежавю, серый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Дежавю выполнен из стальной полуовальной арочной трубы сечением 40х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Спинка и сиденье стула изготовлены из массива дуба и покрыты тиковым маслом. Все стулья серии Дежавю оснащены пластиковыми подпятниками.

*Данный стул в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!

Вес изделия 7 кг
Материал Сталь / Дуб
Страна производства Россия

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Цветсерый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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