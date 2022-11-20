Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender

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Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender

4.9
7 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Диаманте - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт.

Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Pluton 101
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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина610 мм
  • Ширина540 мм
  • Вес8.9 кг
  • Материал сиденьявелюр

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Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
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Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
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Оптовая цена
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Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

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13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Ститч, вельвет серый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул барный Валенсия, голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
13

Стул барный Валенсия, голубой

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
11

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Купер бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, морскойНастоящее фото товара Стул Монарх, морской, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, морской

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Кресло СтепНастоящее фото товара Кресло Степ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
13

Кресло Степ

Кресло ЭмирНастоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
15

Кресло Эмир

Кресло ЮпитерНастоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Кресло Юпитер

Кресло БигНастоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Кресло Биг

Кресло Биг+Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Кресло Биг+

Кресло СпредНастоящее фото товара Кресло Спред, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Кресло Спред

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Кресло Балун PLZ-2Настоящее фото товара Кресло Балун PLZ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
15

Кресло Балун PLZ-2

Стул Сильвия АРМНастоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Сильвия АРМ

Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR красный

Стул Eames желтыйНастоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames желтый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Прайм экокожа серый

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Прайм экокожа коричневый

Стул С-15Настоящее фото товара Стул С-15, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
14

Стул С-15

Стул прованс-4Настоящее фото товара Стул прованс-4, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
15

Стул прованс-4

Стул Дублин золотая осинаНастоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
6

Стул Дублин золотая осина

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Настоящее фото товара Стул Лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
14

Стул Лофт-13

Стул Eames W серыйНастоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
14

Стул Eames W серый

Стул ЛТ С18475Настоящее фото товара Стул ЛТ С18475, произведённого компанией ChiedoCover
7 450
Оптовая цена
14

Стул ЛТ С18475

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Нави

Стул Eames M голубойНастоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M голубой

Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 49 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Астана 25мм - золото, корона синяяНастоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
12

Стул Астана 25мм - золото, корона синяя

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 440
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Настоящее фото товара Складной двухъярусный банкетный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
14

Складной двухъярусный банкетный стол