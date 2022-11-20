Кресло Диаманте - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт.
Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 35
Чехол 61
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 25мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стол Молли Вишня
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Альбан Капитоне
Стул Вилла
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Диван Люкс с высокой спинкой
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 5, венге
Стул Eames Мини детский, белый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца, красный
Стул Монарх, зеленый
Стул Саксон, кожзам, серый
Стул Лион, велюр голубой
Стул Валенсия, серый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул Монарх, морской
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Кресло Степ
Кресло Эмир
Кресло Юпитер
Кресло Биг
Кресло Биг+
Кресло Спред
Кресло Изо G
Стул Изо PL
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт
Стул Изо СТ
Кресло Балун PLZ-2
Стул Сильвия АРМ
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames DSR красный
Стул Eames желтый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Прайм экокожа серый
Стул Прайм экокожа коричневый
Стул С-15
Стул прованс-4
Стул Дублин золотая осина
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Лофт-13
Стул Eames W серый
Стул ЛТ С18475
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Нави
Стул Eames M голубой
Стул Eames M зеленый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Форум красный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Складной двухъярусный банкетный стол