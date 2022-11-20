Кресло Диаманте - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт.
Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 02
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 48
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Вертекс 20мм
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Азия 20мм
Стул Борно
Диван Simple
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо Хром
Стул Eames Черный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подстолье чугунное Марко
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Бриз
Стул Tulip
Стул Альбан Капитоне
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Диван 3-местный Chester (Честер)
Кушетка Chester (Честер)
Диван Честерфилд
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Кантри
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Складной с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Narisawa
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стол Лофт-7
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Черный матовый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный
Стул Валенсия, бархат, бордовый
Стул Валенсия, зеленый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Laval, золотой
Стул барный Купер черный
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Лофт-12
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Кресло Рой
Кресло Чарли
Кресло Юпитер
Кресло Марго
Кресло Рисмер
Кресло Изо G
Стул Изо Net
Стул Самба с пюпитром
Кресло Коко G
Стул Eames светло-оранжевый
Стул Борно зеленый
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Стул Прайм экокожа серый
Стул Bianca
Стул-кресло Виктория
Стул С-10
Стул С-10, с подлокотниками
Стул Дублин золотая осина
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул ЛТ С18476
Стул Him and Her красный
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Нави
Стул Malabo, серый
Стул Eames M белый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Кресло TopChairs City черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Eames Rodeo
Стул Берн темно-синий
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Infinity черный
Диван лофт Hammer
Стол Jaw
Стул Изо Т плюс
Стул Изо Т плюс, красный
Стул Изо Т
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Стул обеденный Шанель прозрачный
Барный стол Норали
Стул Амьен серый велюр
Стул Odda черный
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Kongsberg изумруд
Чехол 01 из плотного спандекса
Чехол 60 из плотного спандекса
Чехол 03 из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Подстолье чугунное 1024 лайт