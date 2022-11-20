Стул Диаманте-лофт, Pluton 101

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Стул Диаманте-лофт, Pluton 101

4.9
7 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Диаманте - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт.

Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Pluton 101
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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Длина610 мм
  • Ширина540 мм
  • Вес8.9 кг
  • Материал сиденьязамша

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Стул Лион, вельвет с ромбами, мятныйНастоящее фото товара Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Стул Лион, вельвет с ромбами, мятный

Стул Валенсия, бархат, бордовыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
16

Стул Валенсия, бархат, бордовый

Стул Валенсия, зеленыйНастоящее фото товара Стул Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Валенсия, зеленый

В наличии 100 шт.
Стул барный Оскар, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Оскар, вельвет серый

Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
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от6 290
Оптовая цена
8

Стул Лофт-12

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Стул Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стул Лофт-11 барный

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Кресло РойНастоящее фото товара Кресло Рой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Кресло Рой

Кресло ЧарлиНастоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
5

Кресло Чарли

Кресло ЮпитерНастоящее фото товара Кресло Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
13

Кресло Юпитер

Кресло МаргоНастоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена
12

Кресло Марго

Кресло РисмерНастоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 650
Оптовая цена
12

Кресло Рисмер

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Настоящее фото товара Кресло Коко G, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
13

Кресло Коко G

Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Стул Лоренс вельвет антрацитовыйНастоящее фото товара Стул Лоренс вельвет антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Лоренс вельвет антрацитовый

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Прайм экокожа серый

Стул BiancaНастоящее фото товара Стул Bianca, произведённого компанией ChiedoCover
15 89037
24 970 ₽Оптовая цена
15

Стул Bianca

Стул-кресло ВикторияНастоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
10

Стул-кресло Виктория

Стул С-10Настоящее фото товара Стул С-10, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
6

Стул С-10

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул С-10, с подлокотниками

Стул Дублин золотая осинаНастоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
6

Стул Дублин золотая осина

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Стул ЛТ С18476Настоящее фото товара Стул ЛТ С18476, произведённого компанией ChiedoCover
8 450
Оптовая цена
11

Стул ЛТ С18476

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Him and Her красный, произведённого компанией ChiedoCover
18 800
Оптовая цена
14

Стул Him and Her красный

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Нави

Стул Malabo, серыйНастоящее фото товара Стул Malabo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 250
Оптовая цена
8

Стул Malabo, серый

Стул Eames M белыйНастоящее фото товара Стул Eames M белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M белый

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 49 шт.
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 440
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3909
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Кресло TopChairs City черныйНастоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло TopChairs City черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул-кресло Eames RodeoНастоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
7

Стул-кресло Eames Rodeo

Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
7

Стул Берн темно-синий

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
15

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Infinity черныйНастоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
6

Стул Infinity черный

Диван лофт HammerНастоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена
7

Диван лофт Hammer

Настоящее фото товара Стол Jaw, произведённого компанией ChiedoCover
от48 950
13

Стол Jaw

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
37 99037
59 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Барный стол НоралиНастоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
7

Барный стол Норали

Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Амьен серый велюр

Настоящее фото товара Стул Odda черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
14

Стул Odda черный

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Стул Kongsberg изумрудНастоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
9

Стул Kongsberg изумруд

Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от470
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от910
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1024 лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 1024 лайт

Диван офисный Тирон 160