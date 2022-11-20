Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.
Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.
Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.
Стол Лидер 1
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 10
Чехол 67
Скатерть Хельга
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стол складной Монифит
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Патрик 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Диван Дуплет
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Диван Честер угловой
Диван-кушетка Рекамье
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Фил
Стул Narisawa
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Квини, синий
Стул Квини, розовый
Стул Кромвель, мятный
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Валенсия, зеленый
Стул Валенсия, серый
Стул Laval, серебристый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер белый
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Слинг барный, золотой
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Лофт-12 барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Скамья Лофт-12
Кресло Комфорт
Кресло Томас
Кресло Чарли
Кресло Бюджет
Кресло Спред
Кресло Изо GTS
Стул Изо PL
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт
Стул Изо СТ
Стул Eames DAW голубой
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Рок желтый
Стул С-8, с подлокотниками
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Eames W серый
Стул ЛТ С12298ДБ
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стол круглый EAMES DSW D80 черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стол складной Натали белый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол пластиковый Ice
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Кресло TopChairs City серый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул-кресло Eames Rodeo
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Диван лофт New 4
Диван лофт Магнус Мини
Табурет Эконом
Стул Изо Т плюс
Стул Изо Т
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Стол Темза карагач
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
Комод Montana LA-2651
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Signal august velvet, синий
Стул Halmar verdi, белый
Стул Амьен фиолетовый
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 60 из плотного спандекса
Чехол 46 из плотного спандекса
Подстолье чугунное 4070
Подстолье чугунное 4083
Диван офисный Тирон 160
Chester диван лавсит
Стеллаж пристенный 61
Стеллаж 73
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колтон
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Куртра мини
Стол обеденный Ланетт
Стол обеденный Куртра орех
Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Ковролин Blitz
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам
Стол Оскар 1
Кофейный стол Гранд-Версаль
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул Kongsberg, голубой, сплошной