Стул Диаманте-люкс, Katania Koriza

12 оценок

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Стул Диаманте-люкс, Katania Koriza

4.3
7 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.

Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.

Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Katania Koriza
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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Длина620 мм
  • Ширина535 мм
  • Вес8.1 кг
  • Материал сиденьявелюр

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Стул Рок желтый

Стул С-8, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-8, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
8

Стул С-8, с подлокотниками

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Стул Eames W серыйНастоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
14

Стул Eames W серый

Стул ЛТ С12298ДБНастоящее фото товара Стул ЛТ С12298ДБ, произведённого компанией ChiedoCover
6 600
Оптовая цена
10

Стул ЛТ С12298ДБ

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
5

Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99010
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стол пластиковый IceНастоящее фото товара Стол пластиковый Ice, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена
11

Стол пластиковый Ice

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Кресло TopChairs City серыйНастоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло TopChairs City серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Стул-кресло Eames RodeoНастоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
7

Стул-кресло Eames Rodeo

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
6

Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя

Диван лофт New 4Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
14

Диван лофт New 4

Диван лофт Магнус МиниНастоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена
81Хит

Диван лофт Магнус Мини

Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
5

Табурет Эконом

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽
85

Стол Лидер 3, D1500, орех, черный

Настоящее фото товара Стол Темза карагач, произведённого компанией ChiedoCover
от86 990
10

Стол Темза карагач

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 17 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 99051
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 58 шт.
Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
6

Стул Signal august velvet, синий

Стул Halmar verdi, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Halmar verdi, белый

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от390
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4070, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
30Хит

Подстолье чугунное 4070

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4083, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 4083

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Настоящее фото товара Стеллаж пристенный 61, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
7

Стеллаж пристенный 61

Стеллаж 73Настоящее фото товара Стеллаж 73, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
10

Стеллаж 73

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
12

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
21

Стул Хит 20мм, каркас бархат, черный кожзам

Стол Оскар 1Настоящее фото товара Стол Оскар 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Стол Оскар 1

Настоящее фото товара Кофейный стол Гранд-Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
от29 900
Оптовая цена
11

Кофейный стол Гранд-Версаль

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной