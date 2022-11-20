Стул Диаманте-люкс, Pluton 101

13 оценок

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Стул Диаманте-люкс, Pluton 101

4.4
7 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.

Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.

Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Pluton 101
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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Длина620 мм
  • Ширина535 мм
  • Вес8.1 кг
  • Материал сиденьязамша

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Стул Венера, вельвет серый

Стул Венера, вельвет цвет шампаньНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет цвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Венера, вельвет цвет шампань

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
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Оптовая цена
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Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
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Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

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Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 2 шт.
Стул Консек барный, черный каркасНастоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
15

Стул Консек барный, черный каркас

Стул Лофт-12 ННастоящее фото товара Стул Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
15

Стул Лофт-12 Н

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Кресло ЧарлиНастоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
5

Кресло Чарли

Кресло ЭмирНастоящее фото товара Кресло Эмир, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
15

Кресло Эмир

Кресло БигНастоящее фото товара Кресло Биг, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Кресло Биг

Кресло Биг+Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Кресло Биг+

Кресло Пилот люксНастоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Кресло Пилот люкс

Кресло БетаНастоящее фото товара Кресло Бета, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
8

Кресло Бета

Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена
15

Кресло Свинг

Настоящее фото товара Кресло Коко G, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
13

Кресло Коко G

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
10

Стул Eames DSR зеленый

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Оскар вельвет шампань

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

Стул ЛТ С16412Настоящее фото товара Стул ЛТ С16412, произведённого компанией ChiedoCover
6 350
Оптовая цена
5

Стул ЛТ С16412

В наличии 182 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Стул Eames M черныйНастоящее фото товара Стул Eames M черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M черный

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99010
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 56 шт.
Кресло TopChairs City серыйНастоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло TopChairs City серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Диван Лофт 21Настоящее фото товара Диван Лофт 21, произведённого компанией ChiedoCover
от28 980
Оптовая цена
14

Диван Лофт 21

Стул Саф-ИнаНастоящее фото товара Стул Саф-Ина, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
8

Стул Саф-Ина

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Барный стол Мохито черныйНастоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
10

Барный стол Мохито черный

В наличии 1 шт.
Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
12

Стол Норридж

Настоящее фото товара Стол Шамбли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Стол Шамбли

Настоящее фото товара Диван Шони, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Диван Шони

Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
5

Стол Лофт Джимпи

Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Kvadro белый

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Настоящее фото товара Стул Signal vitro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
11

Стул Signal vitro, серый

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Гаага красный

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от580
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013 тройное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 1013 тройное

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4076, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 4076

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Стеллаж 51Настоящее фото товара Стеллаж 51, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Стеллаж 51

Стеллаж 68Настоящее фото товара Стеллаж 68, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 68

Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена
14

Стол обеденный Киллен

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от79 490
Оптовая цена
6

Стол обеденный Кросби

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
от10 140
Оптовая цена
11

Пуф Аккерман

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
19 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Чехол 45, бархат-стрейчНастоящее фото товара Чехол 45, бархат-стрейч, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Чехол 45, бархат-стрейч