Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.
Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.
Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 10
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Eames Зеленый
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 08 металлик
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
X-Стул Бостон
Полукресло Самбука
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье чугунное 1251 R
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Кантри
Стул Офисный с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Бостон 20мм
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Квини, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Валенсия Винтаж серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти бежевый
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Лофт-12 Н
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Кресло Чарли
Кресло Эмир
Кресло Биг
Кресло Биг+
Кресло Пилот люкс
Кресло Бета
Кресло Свинг
Кресло Коко G
Стол Eames, барный
Стул Eames DSR зеленый
Стул EAMES барный белый
Стул Оскар вельвет шампань
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул ЛТ С16412
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames M черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Bertoia полубарный черный
Кресло TopChairs City серый
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Диван Лофт 21
Стул Саф-Ина
Стул Изо Т плюс
Стул Изо Т плюс, красный
Барный стол Мохито черный
Комод Loft Reg1D1S 90
Стол Норридж
Стол Шамбли
Диван Шони
Стол Лофт Джимпи
Стул Kvadro белый
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Signal vitro, серый
Стул Амьен фиолетовый
Стул Гаага красный
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Скатерть Сатин
Подстолье чугунное 1013 тройное
Подстолье чугунное 4076
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Мишель
Диван офисный Veyt
Комплект мебели Банкетный
Комплект стульев Семейный
Стеллаж 51
Стеллаж 68
Стол обеденный Киллен
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Кросби
Стол обеденный Куртра мини
Стол обеденный Куртра орех
Стол Ларьяк
Пуф Аккерман
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Конфигурация складных столов №5
Чехол 45, бархат-стрейч