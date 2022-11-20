Стул Диаманте-релакс, Pluton 101

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Стул Диаманте-релакс, Pluton 101

4.7
8 190 ₽
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Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender

Характеристики товара

Описание

Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.

Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.

Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.

  • Цвет каркаса: Черный Муар
  • Цвет обивки: Pluton 101
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Основные характеристики

  • Высота815 мм
  • Длина630 мм
  • Ширина535 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал сиденьязамша

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Стул Монарх, зеленый

В наличии 1 шт.
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Стул барный Валенсия, небесно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия, небесно-голубой

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11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 5 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 82 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
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Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 2 шт.
Стул Консек барный, черный каркасНастоящее фото товара Стул Консек барный, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
15

Стул Консек барный, черный каркас

Стул Дежавю, серыйНастоящее фото товара Стул Дежавю, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
13

Стул Дежавю, серый

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Кресло ЧарлиНастоящее фото товара Кресло Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
5

Кресло Чарли

Кресло Биг+Настоящее фото товара Кресло Биг+, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
15

Кресло Биг+

Кресло БюджетНастоящее фото товара Кресло Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло Бюджет

Кресло РисмерНастоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 650
Оптовая цена
12

Кресло Рисмер

Настоящее фото товара Кресло Свинг, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена
15

Кресло Свинг

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Кресло Балун ЛайтНастоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
8

Кресло Балун Лайт

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 23 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера диамант вельвет мятный

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет шампань, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Оскар вельвет шампань

Стул С-10, с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул С-10, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул С-10, с подлокотниками

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Стул ЛТ С18476Настоящее фото товара Стул ЛТ С18476, произведённого компанией ChiedoCover
8 450
Оптовая цена
11

Стул ЛТ С18476

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Нави

Стул Eames M зеленыйНастоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Eames M зеленый

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Астана 25мм - золото, корона синяяНастоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
12

Стул Астана 25мм - золото, корона синяя

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3909
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99010
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Настоящее фото товара Стул White Rose, произведённого компанией ChiedoCover
22 421
Оптовая цена
14

Стул White Rose

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
9

Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная

Стол Лофт 38 мм, 120x80x76Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 120x80x76, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена
15

Стол Лофт 38 мм, 120x80x76

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Кресло TopChairs City серыйНастоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло TopChairs City серый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул Берн бежево-коричневый Настоящее фото товара Стул Берн бежево-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
5

Стул Берн бежево-коричневый

Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
7

Стул Берн темно-синий

Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена
12

Стул Берн серый

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Oden светло-серый x2Настоящее фото товара Стул Oden светло-серый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19024
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Oden светло-серый x2

Скамья лофт DS 899Настоящее фото товара Скамья лофт DS 899, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
12

Скамья лофт DS 899

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
58

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽
85

Стол Лидер 3, D1500, орех, черный

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99044
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
45 99039
74 990 ₽
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1506
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
9

Стол Вустер

Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
15

Стол Лестер

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Стул Хит 25мм, каретная стяжкаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
13

Стул Хит 25мм, каретная стяжка

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
15

Стул Кеми коричневый

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013 тройное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена