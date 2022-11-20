Кресло Диаманте-релакс - это классика. В нем каждый сможет отдохнуть и почувствовать настоящий комфорт, ведь название говорит само за себя.
Дизайн этой модели позволят вписать её в любую обстановку.
Дизайн модели вне времени и позволят вписать её в любой интерьер.
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 6
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Полукресло Шарлотта
Полукресло Шарлотт
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье чугунное Рим ДВ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван Ричард
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Белый матовый
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Офисный с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Фил
Стул Рольф
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Подстолье чугунное Марко КР, красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Лофт-2
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, желтый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Монарх, зеленый
Стул Космос, серый ПУ
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул Лион, велюр серый
Стул Валенсия, бархат, угольный
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Порше красный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер черный
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Дежавю, серый
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный
Кресло Чарли
Кресло Биг+
Кресло Бюджет
Кресло Рисмер
Кресло Свинг
Кресло Изо G
Кресло Изо GTS
Кресло Балун Лайт
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет мятный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул Оскар вельвет шампань
Стул С-10, с подлокотниками
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул ЛТ С18476
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Нави
Стул Eames M зеленый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Виктория 150
Стул White Rose
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Стол Лофт 38 мм, 120x80x76
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Кресло TopChairs City серый
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Берн бежево-коричневый
Стул Берн темно-синий
Стул Берн серый
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Oden светло-серый x2
Скамья лофт DS 899
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стол Вустер
Стол Лестер
Стул барный Rainbow
Стул Хит 25мм, каретная стяжка
Стул Амьен фиолетовый
Стул Гаага синий
Стул Кеми коричневый
Стул Киви Диамант, коричневый
Скатерть Panama Dolce