Характеристики товара
Описание
Cиденье обито велюром.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина550 мм
- Длина570 мм
- Глубина570 мм
- Цветбежевый
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Cиденье обито велюром.
Ножки стула - металл в черном цвете.
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