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Стул DIANA, античный бежевый

14 оценок

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Стул Ститч велюр темно-бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Cиденье обито велюром.
Ножки стула - металл в черном цвете.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Цветбежевый

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