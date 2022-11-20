Стул Diana, бежевый/ черный каркас

8 оценок

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Стул Diana, бежевый/ черный каркас

4.9
8 400 ₽
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Стул Daiquiri, латте велюр
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Стул Diana, розовый/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 9.34

Объем: 0.14

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота810 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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