Стул Diana, бежевый/ черный каркас
8 400 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 9.34
Объем: 0.14
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