Фотография Стул Diana, небесно-голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Diana, небесно-голубой

4.5
Оптовая цена
от 8 150 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Diana, небесно-голубой
Стул Diana, небесно-голубой
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Стул Diana, небесно-голубой

4.5
8150 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина580 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9,3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота810 мм

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