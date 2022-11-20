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Стулья Диана — это отличная совместимость интересного и необычного дизайна с роскошной и дорогой велюровой обивкой, поэтому такие модели дополнят интерьер классического или практически любого другого современного стиля. Благодаря большому цветовому ассортименту, данные стульев применяются в совершенно разных помещениях, главный принцип — это удачное сочетание цвета и дизайна стула с основным стилистическим оснащением помещения.
Следует отметить, в кафе и ресторанах большое значение имеет полезная площадь, так вот стулья Диана — это идеальный вариант для небольших и уютных кафе, где они очень компактно впишутся в интерьер заведения.
2 коробки / 4 шт
Габариты:
1 к. 82*66*59
2 к. 56*56*47
Вес брутто:
1 к. 22 кг
2 к. 11,8 кг
Объем: 1 к. 0,32, 2 к. 0,15