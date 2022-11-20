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          Фотография Стул Диана сине-зеленый ножки велюр от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

          4.2
          Оптовая цена
          от 10 990 ₽
          При покупке от 6 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул Диана сине-зеленый ножки велюр
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          Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

          4.2
          10990 ₽
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          Характеристики товара

          Описание

          Стулья Диана — это отличная совместимость интересного и необычного дизайна с роскошной и дорогой велюровой обивкой, поэтому такие модели дополнят интерьер классического или практически любого другого современного стиля. Благодаря большому цветовому ассортименту, данные стульев применяются в совершенно разных помещениях, главный принцип — это удачное сочетание цвета и дизайна стула с основным стилистическим оснащением помещения.

          Следует отметить, в кафе и ресторанах большое значение имеет полезная площадь, так вот стулья Диана — это идеальный вариант для небольших и уютных кафе, где они очень компактно впишутся в интерьер заведения.

          2 коробки / 4 шт
          Габариты:
          1 к. 82*66*59
          2 к. 56*56*47
          Вес брутто:
          1 к. 22 кг
          2 к. 11,8 кг
          Объем: 1 к. 0,32, 2 к. 0,15

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          Основные характеристики

          • Ширина560 мм
          • Глубина450 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес6,9 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота870 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
          Смотреть полный каталог обивок

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