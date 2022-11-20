Стул Diana, светло-бежевый/ золотой каркас

9 оценок

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Стул Diana, светло-бежевый/ золотой каркас

5
12 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 9.3

Объем: 0.14

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Основные характеристики

  • Цветбежевый, золотой
  • Высота820 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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