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Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 1Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 2Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 3Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 4Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 5Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 6Стул Диана, вельвет сине-зеленый - фото 7

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне. Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне. Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.47 м3
  • Вес упаковки33.80 кг

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