Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсиреневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.47 м3
- Вес упаковки33.80 кг