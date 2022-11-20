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Стул Диана, вельвет сиреневый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32

2короб: 0,15

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсиреневый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.47 м3
  • Вес упаковки33.80 кг

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