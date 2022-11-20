Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветфиолетовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки1060 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Объём упаковки0.57 м3
- Вес упаковки33.80 кг