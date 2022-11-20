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Стул Диана велюр пыльно-фиолетовый - фото 1Стул Диана велюр пыльно-фиолетовый - фото 2Стул Диана велюр пыльно-фиолетовый - фото 3

Стул Диана велюр пыльно-фиолетовый

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветфиолетовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки1060 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Вес упаковки33.80 кг

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