Стул DikLine 215, микровелюр серый/ белые ножки

6 оценок

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Стул DikLine 215, микровелюр серый/ белые ножки

4.4
5 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина570 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серый
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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