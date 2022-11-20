Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.
Размер - 60х30х64 см
Вес - 10 кг
Объем - 0.1 м3
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
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Стул Вито, Candy Sunny (хром)
Стул Dikline SN14, сетка серая
Стул Dikline SN14, сетка синяя
Стул Dikline ST20, к/з черный
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Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Самба, черный, каркас черный