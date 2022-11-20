Стул Dikline SN13, сетка черная/черная

13 оценок

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Стул Dikline SN13, сетка черная/черная

4.8
5 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.

Габариты упаковки:

Размер - 60х30х64 см

Вес - 10 кг

Объем - 0.1 м3


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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес14 кг
  • Высота960/1080 мм

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