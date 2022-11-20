Стул Dikline SN13, сетка серая/черная

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Dikline SN13, сетка серая/черная

5
5 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Dikline XT81, сетка бордо
Стул Dikline XT81, сетка бордо
Следующий Стул Dikline SN13, сетка черная/черная
Стул Dikline SN13, сетка черная/черная

Характеристики товара

Описание

Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.

Габариты упаковки:

Размер - 60х30х64 см

Вес - 10 кг

Объем - 0.1 м3


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес14 кг
  • Высота960/1080 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 300
Оптовая цена
15

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 8406
1 940 ₽Оптовая цена
6

Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый

Стул Halmar verdi, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar verdi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Halmar verdi, белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
2 050
Оптовая цена
9

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 840
Оптовая цена
14

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Другие товары из раздела офисные стулья оптом

Стул Dikline SN14, сетка чернаяНастоящее фото товара Стул Dikline SN14, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
15

Стул Dikline SN14, сетка черная

Стул Dikline SN14, сетка сераяНастоящее фото товара Стул Dikline SN14, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
15

Стул Dikline SN14, сетка серая

Стул Dikline SN14, сетка синяяНастоящее фото товара Стул Dikline SN14, сетка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
11

Стул Dikline SN14, сетка синяя

Стул Dikline ST20, к/з черныйНастоящее фото товара Стул Dikline ST20, к/з черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Стул Dikline ST20, к/з черный

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 29022
4 190 ₽Оптовая цена
108Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

Стул Самба, черный, каркас черныйНастоящее фото товара Стул Самба, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99012
3 390 ₽Оптовая цена
11

Стул Самба, черный, каркас черный