Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.
Размер - 60х30х64 см
Вес - 10 кг
Объем - 0.1 м3
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Halmar verdi, белый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Dikline SN14, сетка черная
Стул Dikline SN14, сетка серая
Стул Dikline SN14, сетка синяя
Стул Dikline ST20, к/з черный
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Самба, черный, каркас черный