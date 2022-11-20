Стул Dikline SN14, сетка серая
4 890 ₽
Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.
Размер - 60х30х64 см
Вес - 10 кг
Объем - 0.1 м3
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