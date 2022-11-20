Механизм у кресла "Пиастра" с регулировкой по высоте. Пиастра - это самый простой механизм, который работает только вверх-вниз, при помощи регулировки ручкой, где происходит нажатие на клапан газлифта.
Размер - 60х30х64 см
Вес - 10 кг
Объем - 0.1 м3
Стул Молот 20мм
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Комплект мебели Банкетный
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл