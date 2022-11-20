Стул Dikline ST-24, крем
6 690 ₽
Упаковка: Гофорокороб 5 слоев, 600 мм х 300 мм х 570 мм
Механизм: Топган с регулировкой под вес, функцией качания и фиксацией в рабочем положении
Газлифт: класс 2, ход 100 мм
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