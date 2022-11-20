Стул Dikline ST-24, крем

11 оценок

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Стул Dikline ST-24, крем

4.7
6 690 ₽
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Стул Азиль
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Стул Dikline ST-24, сэнд

Характеристики товара

Описание

Упаковка: Гофорокороб 5 слоев, 600 мм х 300 мм х 570 мм

Механизм: Топган с регулировкой под вес, функцией качания и фиксацией в рабочем положении

Газлифт: класс 2, ход 100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес14 кг
  • Высота1040/1160 мм

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