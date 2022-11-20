Стул Dikline ST-24, сэнд

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Dikline ST-24, сэнд

4.8
6 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Dikline ST-24, крем
Стул Dikline ST-24, крем
Следующий Стул Dikline ST-24, черный
Стул Dikline ST-24, черный

Характеристики товара

Описание

Упаковка: Гофорокороб 5 слоев, 600 мм х 300 мм х 570 мм

Механизм: Топган с регулировкой под вес, функцией качания и фиксацией в рабочем положении

Газлифт: класс 2, ход 100 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес14 кг
  • Высота1040/1160 мм

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6909
1 850 ₽Оптовая цена
12

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 9905
3 120 ₽Оптовая цена
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
1 65011
1 850 ₽Оптовая цена
8

Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая

Стул Lisa, белыйНастоящее фото товара Стул Lisa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена
12Хит

Стул Lisa, белый

Настоящее фото товара Стул DikLine 210, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул DikLine 210, серый

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из раздела офисные стулья оптом

Стул Dikline XT80, сетка бордоНастоящее фото товара Стул Dikline XT80, сетка бордо, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул Dikline XT80, сетка бордо

Стул Dikline XT80, сетка зеленаяНастоящее фото товара Стул Dikline XT80, сетка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Стул Dikline XT80, сетка зеленая

Стул Dikline XT81, сетка оранжеваяНастоящее фото товара Стул Dikline XT81, сетка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
13

Стул Dikline XT81, сетка оранжевая

Стул Dikline XT81, сетка бордоНастоящее фото товара Стул Dikline XT81, сетка бордо, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
5

Стул Dikline XT81, сетка бордо

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 29022
4 190 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Самба, бежевый, каркас хром

Стул Самба, черный, каркас черныйНастоящее фото товара Стул Самба, черный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99012
3 390 ₽Оптовая цена
11

Стул Самба, черный, каркас черный