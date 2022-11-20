Упаковка: Гофорокороб 5 слоев, 600 мм х 300 мм х 570 мм
Механизм: Топган с регулировкой под вес, функцией качания и фиксацией в рабочем положении
Газлифт: класс 2, ход 100 мм
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Lisa, белый
Стул DikLine 210, серый
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Dikline XT80, сетка бордо
Стул Dikline XT80, сетка зеленая
Стул Dikline XT81, сетка оранжевая
Стул Dikline XT81, сетка бордо
Стул Самба, бежевый, каркас хром
Стул Самба, черный, каркас черный