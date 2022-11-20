Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром HOLLAND
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина450 мм
- Длина550 мм
- Глубина550 мм
- Цветбежевый
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Сиденье обито велюром HOLLAND
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
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