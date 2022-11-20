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Стул ДИЛАН, бежевый

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Стул UNO, серый, черные ножки

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром HOLLAND

Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Цветбежевый

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