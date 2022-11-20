Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Дилан, бежевый велюр/ черный каркас

4.5
4 250 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас
Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас
Следующий Стул Дилан, кремовый велюр/ черный каркас
Стул Дилан, кремовый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 5

Объем: 0.06

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота840 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽Оптовая цена
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальнаяНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная, произведённого компанией ChiedoCover
от330
Оптовая цена
12

Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена
6

Комплект дорожек

Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, цветочный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
14

Комплект для стола и стульев, цветочный

Настоящее фото товара Скатерть Лен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
14

Скатерть Лен, зеленый

Другие товары из раздела

Стул Дилан, серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
7

Стул Дилан, серый/ черный каркас

Стул Дилан, синий/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, синий/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
9

Стул Дилан, синий/ черный каркас

Стул Дилан, сиреневый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, сиреневый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 250
Оптовая цена
6

Стул Дилан, сиреневый/ черный каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
7Хит

Стул Eames Белый