Стул ДИЛАН серо-голубой

12 оценок

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Стул ДИЛАН серо-голубой

4.2
4 250 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул ДИЛАН серо-голубой
Сиденье обито рогожкой, выполнена на плотной тканной подложке, что не позволяет ткани вытягиваться. Плотность ткани - 310 г/м3
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 84
Ширина (см) 42
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 42
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 84
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серо-голубой
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина420 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.06 м3

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