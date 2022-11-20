Стул ДИЛАН темно-бежевый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул ДИЛАН темно-бежевый

4.5
4 250 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул ГЕММА изумрудный
Стул ГЕММА изумрудный
Следующий Стул ДИЛАН теплый серый
Стул ДИЛАН теплый серый

Характеристики товара

Описание

Стул ДИЛАН темно-бежевый

Сиденье обито рогожкой, выполнена на плотной тканной подложке, что не позволяет ткани вытягиваться. Плотность ткани - 310 г/м3
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 84
Ширина (см) 42
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 42
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 84
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Темно-бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина420 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота840 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.4 м3

С этим товаром покупают

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69015
1 980 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79010
1 980 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 110 шт.
Раунд 20мм с широким сиденьемНастоящее фото товара Раунд 20мм с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 140 ₽
12

Раунд 20мм с широким сиденьем

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Стул Хит 20мм - золото, Старт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 60014
1 850 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, Старт серый

Стул Наполеон New, пластиковый, цветнойНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

Стул Олимпия полубарный, Candy CreamНастоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Candy Cream, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
12

Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул НИРВАНА серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 150
Оптовая цена
14

Стул НИРВАНА серый

В наличии 97 шт.
Стул САЛЬЕРИ сиреневыйНастоящее фото товара Стул САЛЬЕРИ сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650
Оптовая цена
15

Стул САЛЬЕРИ сиреневый

В наличии 25 шт.
Стул САЛЬЕРИ темно-серыйНастоящее фото товара Стул САЛЬЕРИ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 650
Оптовая цена
9

Стул САЛЬЕРИ темно-серый

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стойка PROBARRIER

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt