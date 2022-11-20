Стул ДИЛАН темно-бежевый
Сиденье обито рогожкой, выполнена на плотной тканной подложке, что не позволяет ткани вытягиваться. Плотность ткани - 310 г/м3
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 84
Ширина (см) 42
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 42
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 84
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Темно-бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt