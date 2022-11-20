Фотография Стул Dill, античный светло-бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Dill, античный светло-бежевый

4.6
Оптовая цена
от 9 400 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Dill, античный светло-бежевый
Стул Dill, античный светло-бежевый
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Стул Dill, античный светло-бежевый

4.6
9400 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес9,3 кг
  • Материал сиденьяткань

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