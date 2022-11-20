Товар в корзине. Перейти

Стул DILL, белая галька

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Монтерия, белый
Стул Монтерия, белый
Следующий Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас хром
Стул Монтерия, белый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито фактурным велюром.
Ножки стула - металл золотого цвета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас хром

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
14

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Стул Венера, велюр кремовый, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
16

Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки

В наличии 13 шт.
Стул Диамант пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Диамант пластиковый, белый

В наличии 63 шт.
СТУЛ EPIC СЕРЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EPIC СЕРЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

СТУЛ EPIC СЕРЫЙ

Настоящее фото товара Стул Давид, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стул Давид, белый

Настоящее фото товара Стул Давид, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
9

Стул Давид, черный

Стул Одди велюр серыйНастоящее фото товара Стул Одди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Одди велюр серый

В наличии 11 шт.
Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
10

Стул полубарный Саймон велюр тёмно-серый

В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела

Стул Eames, горчичныйНастоящее фото товара Стул Eames, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
1 99038
3 190 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames, горчичный

В наличии 15 шт.
Стул Eames BlackНастоящее фото товара Стул Eames Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 99038
3 190 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames Black

В наличии 15 шт.
Стул Eames GrayНастоящее фото товара Стул Eames Gray, произведённого компанией ChiedoCover
1 99038
3 190 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames Gray

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59022
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, серая экокожа / черный каркас

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Стул Текс, каркас черный / Пегас капучино

Настоящее фото товара Стул Текс, крем, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, крем

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)

Стул Connor Lux бархат синийНастоящее фото товара Стул Connor Lux бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
13

Стул Connor Lux бархат синий

Стул Marcus, бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
9

Стул Marcus, бархат пудровый