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Стул DILL, галечный серый

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Стул DILL, белая галька

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито фактурным велюром.

Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветбелый

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