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Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 1Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 2Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 3Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 4Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 5Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 6Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой - фото 7

Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой

12 оценок
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Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья48.6 мм
  • Глубина сиденья43 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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