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Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 1Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 2Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 3Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 4Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 5Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 6Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой - фото 7

Стул Дивора велюр светло-розовый с пыльно-сиреневой спинкой

4 оценки
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Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкой
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Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья48.6 мм
  • Глубина сиденья43 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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