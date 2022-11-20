Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья48.6 мм
- Глубина сиденья43 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Комплект из 2 лежаков и столика Fiji
Стул Марсель эмаль
Подвесное кресло Sevilla Verde Velour черное
Стул пластиковый Snow, желтый
Стул барный William, бархат красный / черный конус
Стул Sensei, серый
Стул Corral B, белый/ черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло