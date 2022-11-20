Фотография Стул дизайнерский Ругаса от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул дизайнерский Ругаса

4.8
Оптовая цена
от 13 290 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул дизайнерский Ругаса
Стул дизайнерский Ругаса
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул дизайнерский Ругаса

4.8
13290 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Derby светлые ножки
Стул Derby светлые ножки
Следующий Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий
Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, бежевый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Титан, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 22мм - коричневый, арш коричневый
Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 140 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 080 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Молот 20мм - бронза, ANGELIQUE bleu luxe
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Настоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
2 350 ₽2 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Патрик 20мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 630 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 20мм - золото, Chateau розовый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса мягкий желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
13 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул дизайнерский Ругаса мягкий желтый
Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Битта
Настоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
19 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Арт Деко 55 x 55 золото
Настоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Атлас МН
Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
9 740 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Bloom, черный
Настоящее фото товара Слэб Дон, произведённого компанией ChiedoCover
33 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Дон
Настоящее фото товара Слэб Печора, произведённого компанией ChiedoCover
74 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Печора
Настоящее фото товара Слэб Тавда, произведённого компанией ChiedoCover
24 600 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Тавда
Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-19%
Новинка
6 490 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки