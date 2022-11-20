Фотография Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий

4.6
Оптовая цена
от 13 790 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий
Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий
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Стул дизайнерский Ругаса мягкий синий

4.6
13790 ₽
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Стул дизайнерский Ругаса мягкий желтый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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